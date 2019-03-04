Україна з початку року видобула 3,5 мільярда кубів газу

Видобуток природного газу в Україні за січень-лютий 2019 року збільшився у порівнянні з січнем-лютим 2018 року на 2,8% - до 3,46 мільярда кубометрів.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на дані оператора газотранспортної системи - компанії "Укртрансгаз".

Зокрема, видобуток газу найбільшою газовидобувною компанією "Укргазвидобування" за 2 місяці 2019 року збільшився також на 2,8% і становить 2,54 мільярда кубометрів.

Повідомляється, що найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" в січні-лютому 2019 року видобула 186 мільйонів кубометрів газу, а інші компанії – 728,9 мільйона кубометрів.

Як повідомлялося, за даними "Укртрансгазу", українські державні та приватні видобувні компанії у 2018 році в порівнянні з 2017 роком збільшили видобуток газу на 0,4% – до 20,9 мільярда кубометрів.

При цьому, найбільша газовидобувна компанія "Укргазвидобування" у 2018 році наростила видобуток газу на 1,6% - до 15,5 мільярда кубометрів.