У Черкасах розстріляли аграрного бізнесмена
У Черкасах застрелили місцевого бізнесмена.
Про це у понеділок повідомляє відділ поліції Черкаської області.
Тіло чоловіка без ознак життя виявили в одному із будинків у під’їзді.
Як з’ясували правоохоронці, чоловік загинув від вогнепальних поранень.
Наразі працівники поліції встановлюють обставини події та особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Водночас місцеве видання "Про все" повідомляє, що вбитий виявився 39-річний Володимир Сотніков - директор декількох потужних аграрних підприємств Черкащини.
Сотников Володимир Анатолійович, є засновником і директором сільськогосподарських підприємств на території Черкаської, Сумської та Полтавської областей "Золоті Лани-2015", "Золоті Лани 2017", "Золоті Лани 2016", "Колядинець 2017" та інші.
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