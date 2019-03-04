У Черкасах розстріляли аграрного бізнесмена

У Черкасах застрелили місцевого бізнесмена.

Про це у понеділок повідомляє відділ поліції Черкаської області.

Тіло чоловіка без ознак життя виявили в одному із будинків у під’їзді.

Як з’ясували правоохоронці, чоловік загинув від вогнепальних поранень.

Наразі працівники поліції встановлюють обставини події та особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Водночас місцеве видання "Про все" повідомляє, що вбитий виявився 39-річний Володимир Сотніков - директор декількох потужних аграрних підприємств Черкащини.

Сотников Володимир Анатолійович, є засновником і директором сільськогосподарських підприємств на території Черкаської, Сумської та Полтавської областей "Золоті Лани-2015", "Золоті Лани 2017", "Золоті Лани 2016", "Колядинець 2017" та інші.