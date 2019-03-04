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Ферма з вирощування личинок зібрала 125 мільйонів доларів інвестицій

Понеділок, 4 березня 2019, 17:25
 

Французький стартап Ynsect зібрав 125 мільйонів доларів венчурних інвестицій.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія планує запустити повністю автоматизовану ферму в Ам'єні, на півночі Франції.

Ферма буде виробляти близько 20 тисяч тонн білка з комах в рік. Машини будуть годувати жуків, стежити за їхнім здоров'ям і збирати їх у вигляді 4-сантиметрових личинок, які потім варять і переробляють у коричневий порошок.

Ця сировина буде використовуватися для виробництва рослинних добрив і кормів для тварин і риб.

"Ми протестували з десяток видів, таких як метелики і цвіркуни, перш ніж зосередитися на личинках жука, які є найкращими з точки зору виробничого процесу і користі для здоров'я", – розповів Антуан Хьюберт, засновник компанії.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року на Вінничині розпочало роботу підприємство з вирощення королівських креветок.

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