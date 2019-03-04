Відсоткові ставки для валютних депозитів зросли

За підсумками минулого тижня середні депозитні ставки виросли для доларів і євро, для гривневих заощаджень прибутковість знизилася.

Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм в банках України, проведений Liga.net.

Гривневі заощадження переважно опустили середні процентні ставки. Максимально скинули безстрокові заощадження - 0,16 п.п. до 8,14% річних. Вклади терміном від 3 до 6 місяців подешевшали на 0,01 п.п. до 13,97% річних. Депозити на період від 3 місяців до півроку втратили в ціні 0,02 п.п. і пропонують 14,56% річних. Вклади періодом понад рік подешевшали на 0,05 п.п. до 14,11% річних. Заощадження терміном від 1 до 3 місяців набрали 0,12 п.п., їхня вартість становить 11,99% річних. Не змінили свою прибутковість вклади на період до 1 місяця (10,50%).

Безстрокові заощадження в доларах набрали 0,02 п.п., їхня середня ставка становить 0,93% річних. Синхронно, на 0,01 п.п., зросла прибутковість вкладів на терміни від 3 до 6 місяців (2,40%), до 12 місяців (2,97%) і понад 12 місяців (3,13%). Інші періоди не зазнали змін у процентних ставках. Прибутковість депозитів терміном до місяця становить 1,41% річних, від місяця до 3 - 1,29% річних.

Що стосується вкладів у євро, не зазнали змін середні ставки для періодів до місяця (1,07%) і від 1 до 3 місяців (1,22%). Синхронно виросли в ціні вклади періодом понад рік і безстрокові заощадження (на 0,02 п.п. до 2,42% і до 0,58% річних відповідно). Також синхронно підвищили прибутковість депозити строком від 3 до 6 та від 6 до 12 місяців, на 0,01 п.п. до 1,74% і до 2,22% річних відповідно.