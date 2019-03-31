Гройсман показав доходи за рік: майже вдвічі менше за попередній

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман за 2018 рік задекларував 9 372 991 грн нарахованого доходу.

Про це повідомили у прес-службі КМУ.

В е-декларації за 2018 рік зазначено, що дохід глави уряду складався із заробітної плати на посаді прем’єр-міністра у розмірі 443 430 грн, доходів від надання нерухомого майна (набутого до 2006 року) в оренду – 5 198 000 грн та доходів від розміщення коштів на банківських рахунках – 3 731 561 грн.

У прес-службі нагадали, що нарахований дохід Гройсмана у 2017 році становив 17 102 320 грн і включав дохід від відчуження комерційної нерухомості.

Змін у переліку нерухомого майна у минулому році не відбулося.

Українська правда