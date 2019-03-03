Гладковський назвав розслідування про розкрадання "компіляцією брехливих фактів"

Тимчасово відсторонений від посади перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський заявив, що справа, в якій фігурує його син Ігор, "штучно скомпільована з брехливих провокаційних фактів" і її намагаються використовувати у виборчій кампанії".

Про це Гладковський-старший заявив, коментуючи акцію націоналістичних організацій перед будинком його сина, яка пройшла напередодні, пише "Інтерфакс-Україна".

"Моїм опонентам ... не цікаве неупереджене розслідування НАБУ, і тому вони залучають радикальні організації до вуличних акцій і посилають їх атакувати будинок мого сина. Підсумком таких дій стане лише "картинка" для ЗМІ. Мій син повністю співпрацює з правоохоронними органами для розслідування оприлюдненої інформації", - сказав він.

"Ми просимо припинити тиск на нашу сім'ю і на слідство, підтримуємо максимальну прозорість цієї справи для суспільства, парламентського і міжнародного контролю", - заявив Гладковський.

Акція представників "Національних дружин" відбулася перед будинком Ігоря Гладковського після суботнього маршу у центрі Києва.

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Нагадаємо:

25 лютого видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. У розслідуванні фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.

За даними журналістів, 22-річний Гладковський-молодший разом із партнерами організував постачання контрабандних російських деталей для військової техніки, за які держпідприємства переплачували у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво "Укроборонпрому" знало про оборудки і давало на них згоду.

Гладковський-старший закликав правоохоронні органи перевірити оприлюднені у розслідуванні дані та заявив про тимчасове припинення своїх повноважень.

Гладковський-молодший заявив, що подасть до суду на журналістів програми "Наші гроші" через оприлюднене розслідування, в якому він фігурує.

Президент Петро Порошенко вимагає у правоохоронних органів проведення термінової перевірки інформації, викладеної у розслідуванні журналістів.

В "Укроборонпромі" заявили, що вважають некоректним оцінювати розслідування про корупційні схеми за участі оточення президента України і звинуватили журналістів у маніпуляції. Разом з тим концерн відсторонивдиректорів двох своїх підприємств у зв’язку з розслідуванням про розкрадання.

У свою чергу в НАБУ заявили, що вже займалися деякими фактами корупції в оборонній сфері, які викладено у розслідуванні ЗМІ.

27 лютого генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що частину деталей для військової техніки Україна отримує контрабандою з Російської Федерації.

Українська правда