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Бізнесу відшкодували майже 6 мільярдів ПДВ за місяць

П'ятниця, 29 березня 2019, 20:47

Державна казначейська служба з початку березня відшкодувала 5,781 мільярда гривень податку на додану вартість.

Про це повідомляється на сайті Держказначейства.

З цієї суми 3,567 млрд грн податку було відшкодовано 28 березня.

Найбільші суми бюджетного відшкодування ПДВ 28 березня отримали афілійовані з групою "Метінвест" Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча - 993,048 млн грн, "Запоріжсталь" - 497,713 млн грн і "Азовсталь" - 394,893 млн грн.

Крім цього, один з найбільших операторів на зерновому ринку "Нібулон" отримав 380,885 млн грн відшкодування ПДВ, а агроекспортери "АТ Каргілл" і "Гленкор Агрікалчер Україна" - 243,8 млн грн і 153,38 млн грн відповідно.

В цілому 28 березня відшкодування зазначеного податку отримали 234 компанії.

У лютому 2019 року показник відшкодування ПДВ становив 13,05 млрд грн, в січні - 19,71 млрд грн.

Економічна правда

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ПДВ бізнес Держказначейство

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