Коболєв розповів про "план Б" на випадок зупинки транзиту російського газу

Група "Нафтогаз" розглядає опцію повного припинення транзиту російського газу територією України та готує заходи, які за такого розвитку мають забезпечити енергетичну безпеку України.

Про це у п’ятницю у Брюсселі під час круглого столу щодо майбутнього транзиту газу територією України заявив голова правління Групи "Нафтогаз" Андрій Коболєв, передає Укрінформ.

Так він відповів на запитання аудиторії щодо наявності у Нафтогазу "плану В" на випадок відсутності газового транзиту.

"Є пропозиція щодо створення додаткових сховищ газу в Україні, – ця робота зараз триває, і це має забезпечити нашу енергетичну безпеку. Ми працюємо також над збільшенням спроможностей щодо імпорту з Європейського Союзу, і переконані, що термінали зрідженого газу будуть повною мірою спроможні замістити російський газ, якщо Газпром вирішить обрати такий варіант", - сказав Коболєв.

"І третє, якщо розглядати обсяги поставок газу в Україну за іншими шляхами. Як ми розуміємо, багато інших країн та газових дилерів також створюють додаткові можливості щодо постачання газу в самій Європі, яка вже здатна вистояти у потенційній газовій кризі. Тож коротка відповідь: більше сховищ, і більше зрідженого газу", - зауважив голова "Нафтогазу".

Контракт між Нафтогазом і російським Газпромом щодо транзиту газу закінчується наприкінці 2019 року.

Коболєв заявив, що газопровід "Північний потік-2" не зможуть практично використовувати до 1 січня 2020 року.

Як повідомлялося раніше, Міністерство енергетики РФ очікує, що Росії та Україні вдасться домовитися про продовження контракту на транзит газу через Україну до Євросоюзу.