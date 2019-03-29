McDonald’s в Україні змінила гендиректора

Компанія МакДональдз оголосила про призначення Юлії Бадрітдінової на посаду генерального директора МакДональдз в Україні.

Про це повідомляється у прес-релізі компанії.

Гжегож Хмелярський, генеральний директор з 2014 року, завершив контракт з українським офісом МакДональдз.

Бадрітдінова почала кар’єру в МакДональдз у 2013 році на позиції менеджера з маркетингу, а з 2015 року обіймала посаду директора маркетингу та корпоративних комунікацій.

Під її керівництвом у 2016 році була створена Фундація "Дім Рональда МакДональда" в Україні. Окрім цього, вона була професором Всесвітнього Університету Гамбургерології з Маркетингу в Чикаго (США), одного з найбільших корпоративних університетів світу.

Нагадаємо, нещодавно McDonald's придбала розробника технологій штучного інтелекту Dynamic Yield Ltd. Сума угоди не називається, проте, за даними The Wall Street Journal, вона складає близько 300 млн доларів. Це перше придбання McDonalds за останні кілька років і найбільше за останні два десятиліття.

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