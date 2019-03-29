НБУ дозволив фінансовим компаніям встановлювати власний курс гривні

Національний банк України дозволив небанківським фінансовим установам встановлювати власний курс для перерахунку в гривні переказів фізичних осіб, що надійшли в іноземній валюті, якщо одержувач бажає отримати кошти в гривні.

Відповідні зміни затверджені постановою НБУ № 52 від 28 березня 2019 року "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", передає "Інтерфакс-Україна".

Вона набуває набирає чинності з 30 березня 2019 року.

Раніше небанківська фінансова установа мала використовувати для цього курс банку, в якому вона обслуговувалася.

Крім того, НБУ дозволив юридичним особам-нерезидентам конвертувати всі гривневі кошти на лоро-рахунках в валюту протягом дня. До цього вони могли купувати валюту лише в межах залишку в гривні на початок операційного дня. "Це зрівнює юросіб-нерезидентів у можливостях з резидентами, для яких з 7 лютого 2019 року вже було скасовано вимогу попереднього резервування гривні для придбання валюти (режим Т+1)", - йдеться в повідомленні центробанку.

Крім цього, згідно з постановою №52 уточнено норми із накопичення юридичними особами-резидентами валюти для погашення боргових зобов'язань перед нерезидентом за кредитним договором. Так, визначено, що "чергова дата платежу" - це найближча дата, визначена умовами договору для своєчасного здійснення платежу з урахуванням його призначення (окремо за основною сумою, відсотками, комісіями, зборами тощо).

Нагадаємо, 7 лютого в Україні набув чинності закон "Про валюту та валютні операції".

Читайте також: Новий закон про валюту: що змінюється для населення і бізнесу