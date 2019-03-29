Онлайн-сервісом перевірки реєстрації авто скористалися мільйон разів

За три місяці існування сервісу перевірки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ним скористалися понад мільйон разів.

Про це повідомив головний сервісний центр МВС України, інформує European Business Association.

"За перші три місяці роботи сервісу можемо однозначно констатувати, що загальнодоступний сервіс дійсно успішний, адже раніше при замовленні послуг на вантажні перевезення, перевірити відомості щодо авто контрагента було майже неможливо", — зазначили в асоціації.

Нагадаємо, сервіс розроблено за ініціативи компанії DB Schenker та Комітету з логістики Європейської Бізнес Асоціації.

Вперше його було презентовано 11 грудня в головному сервісному центрі МВС.

Як працює сервіс

Щоб переконатись, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу дійсно видавалося, потрібно ввести його серію та шестизначний номер у відповідні поля.

Якщо ця інформація міститься у Єдиному держреєстрі МВС стосовно зареєстрованих транспортних засобів та їхніх власників, на екрані з’явиться вся інформація, зазначена на бланку свідоцтва (крім особистих даних власника транспортного засобу).

Сервіс надає доступ до інформації, починаючи з 2013 року. Її оновлення здійснюється щомісяця.

Онлайн-сервіс доступний за посиланням.

Нагадаємо:

У грудні 2018 року в Україні спростили реєстрацію транспортних засобів. Українці не мають проводити при реєстрації нових транспортних засобів, вибракуванні авто та перереєстрації машини у зв’язку зі зміною анкетних даних, місця проживання власника.

У жовтні 2018 року депутати зареєстрували законопроект, який дозволить спростити реєстрації місця проживання, зробивши її доступною онлайн.

Економічна правда