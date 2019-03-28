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Стало відомо, яка компанія провела перший в Україні валютний своп

Четвер, 28 березня 2019, 20:04

"Кернел" став першою в історії фінансового ринку України компанією, яка провела транзакцію валютного свопу у форматі гривня-долар.

Про це повідомляє AgroReview.

Агрохолдинг обмінявся валютами з ІНГ Банк Україна з умовою зворотного обміну через певний час.

"Ми підтримуємо лібералізацію ринку з боку Нацбанку і сподіваємося, що цей інструмент дозволить ринку запозичувати гривневий ресурс більш ефективно, що є важливим фактором для зростання економіки", - заявили у компанії.

"Кернел" Андрія Веревського - найбільший у світі виробник і експортер соняшникової олії, провідний виробник і постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Свою продукцію "Кернел" експортує більш ніж в 60 країн світу.

Валютний своп – один з інструментів валютної лібералізації, котра зараз активно впроваджується Національним Банком України. Своп дозволяє здійснювати операції з обміну валют із зобов’язанням зворотного обміну через деякий час на фіксованих умовах.

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Нагадаємо, у грудні Смолій пояснив, навіщо Україні своп із Китаєм на 15 мільярдів юанів.

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фінанси

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