Глава Нацбанку заробив за рік понад 17 мільйонів

Глава Національного банку Яків Смолій задекларував 17,3 млн грн доходів за 2018 рік.

Про це свідчать дані Єдиного держреєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє FinClub.

Серед доходів Смолія за минулий рік: зарплата в НБУ — 3,686 млн грн; дивіденди від "КУА Еталон Ессет Менеджмент" — 5,538 млн грн; відсотки за рахунками в Укрексімбанку — 4,268 млн грн і в Ощадбанку — 17,9 тис. грн.

Окрім того, Смолій отримав 3,693 млн грн доходу від здачі майна в оренду.

Також глава НБУ володіє інвестиційними сертифікатами КУА "Еталон Ессет Менеджмент" номінальною вартістю 17,912 млн грн. Його пенсійні накопичення в КНПФ НБУ становлять 213,6 тис. грн.

У Смолія відкрита низка банківських рахунків: в Укрексімбанку — 3,681 млн дол і 2,4 тис. грн, в УкрСиббанку — 829,54 тис. грн, в Райффайзен Банку Аваль — 4,55 тис. дол і 82,3 тис. грн, в ліквідованому Дельта Банку — 5,97 млн ​​грн, в Ощадбанку — 474 тис. грн.

Дружина глави Нацбанку, зокрема, тримає в Укрексімбанку 3,05 млн грн і 16,2 тис. дол, у Райффайзен Банку Аваль — 55,8 тис. грн і 2,6 тис. эвро.

Смолій володіє і співволодіє низкою земельних ділянок у Івано-Франківську, Львові, Тернополі, Черкасах, с. Погреби Київської області та с. Підгірне Тернопільській області. Також він співволодіє офісами у Києві, Львові, Тернополі, Черкасах, Дніпрі та Чернівцях.

У нього є будинок у Погребах, квартира і гараж у Києві, фізкультурно-оздоровчий комплекс у Погребах, будинок сімейного відпочинку в селі Гурівщина Київської області, гараж та апартаменти в окупованому Севастополі.

Серед іншого, глава НБУ володіє гідродроціклом, квадроциклом і гольфкаром. У його автопарку ؅— три легкових автомобіля: Toyota LC 2006 року випуску, VW Multivan 2012 року і Mitsubishi 2002 року.

При цьому НБУ заплатив за Смолія майже 100 тис. грн пенсійних внесків і 4 тис. грн за медичне страхування.

Нагадаємо:

Кабмін затвердив фінансовий план "Укренерго" на 2019 рік, який передбачає зменшення чистого прибутку компанії майже втричі. При цьому плата директору "Укренерго" зросте втричі ؅— до 1,5 мільйона на місяць.

Також повідомлялося, що керівнику "Енергоатому" вирішили не давати 22 мільйони премії, як це планувалося раніше, ؅— із проекту фінплану компанії зникла згадка про преміювання президента держпідприємства.