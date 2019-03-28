Мешканець Буковини майнив криптовалюту через сайти із безкоштовною літературою

Фото cyberpolice.gov.ua

32-річний мешканець Буковини створив та адміністрував велику кількість інтернет-ресурсів, на яких розміщував скрипт для майнінгу криптовалюти.

Про це повідомляється на сайті Кіберполіції.

Зазвичай, це були сайти з безкоштовною літературою та науковими роботами. Щомісячно ці сайти відвідувало більше 1,5 мільйона користувачів.

Дії чоловіка призводили до порушення встановленого порядку маршрутизації інформації та подальшого погіршення роботи комп’ютерів відвідувачів.

Під час проведення обшуків у квартирі правопорушника правоохоронці вилучили та направили на експертизу його комп’ютерну техніку, банківські картки, додаткові носії інформації та чорнові записи.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) КК України. Зловмиснику загрожує до шести років ув’язнення.

Нагадаємо:

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