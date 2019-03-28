В уряді заявили, що "промисловий безвіз" з ЄС можливий у 2020 році
Віце-прем`єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що "промисловий безвіз" з Євросоюзом, тобто підписання Угоди АСАА (Угоди про відповідність і прийнятність промислової продукції), можливий у 2020 році.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Урядовий портал.
"Сподіваюся, що зареєстрований позавчора євроінтеграційний законопроект про ринковий нагляд народні депутати ухвалять у квітні одразу після законопроекту про середню освіту. Відповідно після цього ЄС має ухвалити рішення про оціночну місію, що зробить можливим уже в 2020 році вийти на підписання Угоди АСАА", – сказала Климпуш-Цинцадзе.
Водночас вона висловила жаль, що три тижні тому Верховна рада провалила голосування законопроекту №6235, що стосувався адаптації національного законодавства в частині технічних регламентів та оцінки відповідності до законодавства Європейського Союзу.
Віце-прем`єр сподівається, що за активної залученості Міністерства економічного розвитку і торгівлі підготовка до укладення Угоди пришвидшиться.
Нагадаємо, 25 березня у Верховній раді зареєстрували законопроект на заміну проваленому наприкінці лютого проекту, ухвалення якого є умовою ЄС для початку офіційної процедури оцінки готовності України до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (АСАА).
Угода АСАА - це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській, що дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента ЄС), який може тримати цей сертифікат.
За оцінками експертів, потенційно ця угода може охопити до п’ятої частини українського експорту до ЄС, передусім продукцію машинобудування.
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