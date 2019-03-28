Кошти Фонду енергоефективності використовуються недієво — експерт

Закладені у бюджеті минулого року на роботу Фонду енергоефективності 7,6 мільярда гривень можна покласти на депозит, а на отримані відсотки — понад мільярд гривень — віддати на фінансування програми "теплих кредитів".

Таку думку висловив експерт Реанімаційного пакету реформ Святослав Павлюк на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, так звані "теплі кредити" надають державні банки фізособам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам для реалізації енергоефективних заходів: утеплення будинків, облаштування теплових пунктів, модернізацію освітлення.

Підтримкою ініціатив щодо енергоефективності займається створений урядом у 2017 році Фонд енергоефективності.

За словами експерта, у бюджеті минулого року на роботу фонду було закладено 1,6 млрд грн, цього року 1,6 млрд грн, донорами умовно надано 150 млн євро. Однак і казначейство, і донори "тримають ті гроші по своїх рахунках", підкреслив Павлюк.

"За нинішнього обмінного курсу ця сума становить приблизно 7,6 мільярда гривень. Якщо цю суму покласти на банківський депозит, то впродовж року набіжить відсотків на 1,06 мільярда", — підрахував експерт.

Отримані відсотки, на його думку, можна віддати на фінансування єдиної реально діючої програми "теплих кредитів".

"Це збільшило б бюджет тієї програми більш ніж втричі — на цей рік на неї виділено 400 млн і вони закінчаться до липня", — підкреслив він.

Варто зазначити, що враховуючи постійне зростання тарифів, проблема утеплення житла не втрачає актуальності.

Станом на 2018 рік близько 50% житлового фонду України потребувало модернізації, а мешканці таких будинків у півтора-два рази переплачують за комунальні послуги.

Наразі з великих програм щодо енергетичної модернізації діють лише так звані "теплі кредити", які вирішують окремі проблеми. Однак "теплі кредити" обмежені сумами, закладеними у держбюджет, або коштами від іноземних донорів.

Як раніше зазначив економіст Віталій Кузьмін в колонці для ЕП, саме держава повинна не лише щороку збільшувати витрати на субсидії та підвищувати тарифи, а й будувати систему, за якої енергетична модернізація багатоквартирних будинків стане реальністю, а не декларацією.

Як повідомлялося, учасники урядової програми з енергозбереження "теплі кредити" економлять на комунальних рахунках від 20% до 50% та навіть більше.

Економічна правда