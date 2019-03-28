Під зниження прибутку платня директору "Укренерго" виросте втричі – до 1,5 мільйона

Кабінет міністрів затвердив фінансовий план ДП "НЕК "Укренерго" на поточний рік, який передбачає зменшення чистого прибутку у порівняні з фінпланом-2018 на 29% – до 1,90 мільярда гривень.

Уряд прийняв цей документ на засіданні 27 березня, повідомляють "Наші гроші".

Скоригований фінплан "Укренерго" передбачав чистий дохід у розмірі 2,30 млрд грн. Але з розданого уряду документу відомо, що реальний прогнозований показник прибутковості підприємства минулого року виявився гіршим на 21%. І навіть із урахування такого погіршення результатів у поточному році заплановано отримати прибуток менший ще на 6%.

Попри погіршення показника прибутку, відрахування до бюджетів заплановано збільшити в загальному на 145 млн грн у порівнянні зі сплаченим грошима на користь держави в минулому році. Це відбудеться за рахунок зростання платежів до бюджетів усіх рівнів.

У документах до фінплану "Укренерго" пояснило, що зменшило дохід у минулому році через зниження НКРЕКП держпідприємству тарифу майже на 30%. Але цього року підприємство розраховує збільшити дохід, 96% якого буде сформовано за рахунок послуг з передачі е/е магістральними та міждержавними електричними мережами. У минулі роки цей показник був меншим.

Тариф на поточний рік затверджено на рівні 5,926 коп./кВт-год., що на 0,957 коп./кВт-год. більше, ніж було затверджено у попередньому році. Але це все одно значно менше тарифу 2017 роек (7,047 коп./кВт-год.).

Загальна сума витрат наступного року збільшується на 36% і становить 5,77 млрд грн. В тому числі запланований ріст на 20% собівартості реалізованої продукції. На підприємстві це пояснюють старінням обладнанням, збільшенням витрат на паливо через часті виїзди ремонтників і подорожчанням запчастин.

Також на собівартість, стверджують в "Укренерго", вплинув запланований у порівняні з попереднім фінпланом ріст зарплат майже на 28%. Із наданої в фінплані таблиці помітно, що зарплатня працівників зросте у порівняні з реальною майже на 3 тис грн, а у управлінців – на 5 тис грн в місяць.

Найменше зросте посадовий оклад директора – всього на 1 тис грн – до 336 тис грн на місяць. Але відразу в десятеро зросте щомісячне преміювання директора і становитиме понад мільйон гривень. Загалом місячний оплата праці керівника "Укренерго" запланована в розмірі 1,51 млн грн, що втричі більше від минулорічної платні.

Також заплановано скорочення штату співробітників компанії. Однак не таке масштабне, як минулого року, коли було звільнено близько двох тисяч працівників. Тепер планується звільнити майже тисячу співробітників, переважно простих працівників.

Заплановане також суттєве збільшення капітальних інвестицій – до 4,37 млрд грн.

Нагадаємо, НЕК "Укренерго" здійснює управління об’єднаними енергосистемами України, забезпечує цілісність ОЕС та здійснює передачу електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами. Т.в.о. директора "Укренерго" є Всеволод Ковальчук.

Нагадаємо:

Європейський банк реконструкції і розвитку може надати НЕК "Укренерго" 149 мільйонів євро на проект із модернізації мереж передачі.

НЕК є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства фінансів, але незабаром буде перетворено в закрите акціонерне товариство.