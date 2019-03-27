Данія знову відмовилася погодити "Північний потік—2"

Глава "Нафтогазу України" Андрій Коболєв заявив, що російський "Газпром" отримав чергову відмову в Данії щодо маршруту "Північного потоку-2".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Газпром отримав чергову відмову в Данії щодо маршруту Північного потоку-2" - написав Коболєв.

Водночас, він зазначив, що це рішення "проект не вбиває"

Разом з тим, як повідомило агентство "Интерфакс", у проектній компанії Nord Stream 2 AG заперечили заяву глави "Нафтогазу, заявивши, що Енергетичне агентство Данії попросило у оператора проекту газопроводу "Північний потік 2" додаткову екологічну оцінку основного маршруту проходження газопроводу, на південь від острова Борнхольм.

При цьому обидві заявки на проходження газопроводу - і з півночі, і з півдня острова як і раніше знаходяться на розгляді влади Данії.

Раніше міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен заявив, що російська агресія проти України зменшує шанси того, що Данія дозволить німецько-російському газопроводу "Північний потік-2" проходити через її територіальні води.

"Північний потік-2" постачатиме російський газ через Балтійське море в Німеччину, в обхід Польщі та України. Будівництво газопроводу викликало критику з боку Варшави та Києва, а також балтійських країн і США.

Європейська правда