Уряд схвалив рекрутерів для формування наглядових рад в держбанках та їхні гонорари

Кабмін зробив кроки для формування незалежних наглядових рад у держбанках.

У першу чергу уряд схвалив HR-компанії з відбору претендентів на посади незалежних членів наглядових рад Ощадбанку, Укрексімбанку та Приватбанку, та визначив їхні гонорари.

За відбір кандидатів до наглядової ради Приватбанку відповідатиме компанія "Телент Едвайзорс". На оплату її послуг держава витратить 120 тис доларів.

Кандидатів до наглядової ради Укрексімбанку відбиратиме компанія "Уорд хауел Україна". Вартість її послуг – 190 тис доларів.

Претендентів до наглядової ради Ощадбанку обиратиме компанія "Педерсен енд партнерс", яка отримає за свої послуги 2,895 млн грн.

Як вказано у умовах договору з компаніями, оплата послуг здійснюватиметься поетапно:

30% вартості буде перераховано протягом 3-ох днів після підписання договору;

70% - протягом п’яти днів після підписання акту виконаних послуг.

Компанії Ward Howell і Pedersen and Partners в Україні вже займалися формуванням наглядової ради Укргазбанку.

Уряд також затвердив Порядок визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку.

За законом, наглядова рада держбанку складається з дев’яти членів, з яких шість мають бути незалежними, а три члени повинні бути пропорційно представниками від президента, Кабміну та парламенту.

Претенденти обиратимуться на умовах конкурсу.

Своєю чергою Світовий банк публічно заявив, що задоволений тим, що вибір HR-компаній було завершено "прозоро та конкурентно".

"Ми сподіваємося, що відбір незалежних членів наглядової ради буде завершено в терміни, визначені законом та за високими стандартами чесності та прозорості", - йдеться в заяві Світового Банку.

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Економічна правда