Мінфін продав ОВДП на 5,48 мільярда
Обсяг продажу облігацій внутрішньої держпозики на традиційних первинних аукціонах 26 березня становив 5,48 мільярда гривень.
Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.
"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики, до державного бюджету залучено 5 483 367 639,06 гривень (за офіційним курсом НБУ)", - йдеться у повідомленні.
За даними Мінфіну, гривневі кошти залучені від продажу облігацій термінами обігу 112, 161, 308, 469 і 728 днів із середньозваженою дохідністю 19,5%, 19%, 18,5%, 18,25% і 18% річних, відповідно.
Кошти в доларах залучені на 84, 322 і 687 днів з прибутковістю 6,5%, 7,25% і 7,75% річних відповідно.
Нагадаємо, 5 березня Мінфін продав ОВДП на 5,69 мільярда.
Читайте також: Чудеса на віражах: як іноземці заробляють на українських ОВДП
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua