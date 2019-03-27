Порошенко розповів, коли Україна може досягти повної енергонезалежності

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна може досягти повної енергетичної незалежності у 2021-2022 роках.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає "Укрінформ".

"Україні вішали на шию ярмо у вигляді зобов'язань купувати 52 млрд газу за рік (за газовим контрактом із РФ - ред.). Хочу ще раз нагадати, що в 2017 році Україна спожила 14 млрд кубів замість 52, у 2018 році Україна спожила 10,5 млрд кубів.

Я наголошую, якщо ми пройдемо точку неповернення 2019 року, у 2021-2022 роках Україна стане енергетично незалежною, ми припинимо імпортувати газ", - запевнив президент.

Він додав, що на досягнення енергонезалежності спрямовані, у тому числі, монетизація субсидій, підвищення енергоефективності та інтеграція в європейську енергосистему.

Порошенко переконаний, що проросійських політиків така позиція не влаштовує.

"Ще виборів немає, а вони, Бойко з Медведчуком, уже побігли говорити з Мєдвєдєвим. Вони не говорять про те, щоб звільнити наших військових, вони не говорять про те, щоб вивести окупаційні війська, вони не говорять про припинення війни, у них немає з РФ інших тем розмови, крім закупівлі газу", - зазначив він.

Нагадаємо:

22 березня прем'єр Росії Дмитро Медведєв провів у Москві зустріч з представниками "Опозиційної платформи – За життя" кандидатом у президенти України Юрієм Бойком і кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

Після цього Бойко і Медведчук заявили, що будуть продовжувати вести переговори з керівництвом РФ, зокрема, щодо постачання в Україну російського газу.

Служба безпеки пообіцяла в стислі терміни надати у межах своєї компетенції правову оцінку поїздці Бойка і Медведчука до Москви.

Співголова "Опозиційною платформи - За життя" та кандидат у президенти Юрій Бойко заявив, що його ініціатива поїхати до Москви, щоб домогтися "полегшення життя людей", викликає напади безсилої люті у влади.

Українська правда