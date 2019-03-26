Huawei представила у Парижі свої нові флагманські смартфони
Китайська компанія Huawei представила у Парижі смартфони Huawei P30 і Huawei P30 Pro.
Huawei P30 Pro оснащений фотомодулем Leica з чотирма камерами, включаючи 40-мегапіксельну основну камеру, 20-мегапіксельну ультраширококутну камеру, 8-мегапіксельний телеоб'єктив, камеру Huawei TоF, а також 32-мегапіксельну фронтальну камеру для зйомки селфі.
Об'єктив Huawei SuperZoom забезпечує 5-кратне оптичне наближення, 10-кратне гібридне масштабування і 50-кратний цифровий зум.
Камера може працювати у режимі "нічна зйомка".
Серія P30 оснащена процесором Huawei Kirin 980 та працює на ОС Android 9.0 Pie.
Акумулятори - 3650 мАгод для P30 та 4200 мАгод для Pro-версії.
Старт продажів Huawei P30 і Huawei P30 Pro заплановано на 5 квітня. Рекомендовані роздрібні ціни на нові смартфони Huawei в Україні: Huawei P30 (128 ГБ) – 22 999 грн, Huawei P30 Pro (128 ГБ) – 27 999 грн, Huawei P30 Pro (256 ГБ) – 32 999 грн.
Нагадаємо, в четвертому кварталі 2018 року продукція компанії Xiaomi зайняла 26,7% частки ринку смартфонів України, Samsung - 26,5%, Huawei - 16,2%.
Економічна правда
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