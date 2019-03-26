"Укрспирт" планує модернізацію та залучення китайських інвестицій

Держпідприємство "Укрспирт" в 2019 році інвестує 311 мільйонів гривень у електронну систему обліку готової і відвантаженої продукції та модернізацію виробництва.

Про це повідомила прес-служба "Укрспирту", передає "Інтерфакс-Україна".

Інвестиції у впровадження системи обліку продукції складуть близько 40 млн грн.

Компанія планує в 2019 році встановити лінії з виробництва кормових добавок на місцях проведення діяльності у Львівській та Сумській обл. загальною потужністю 32,8 тис. тонн в рік.

У планах "Укрспирту" також розширити виробництво спирту-сирцю на 9,8 тис. тонн на майданчиках в Лопатинський і в Суходолах, запустити виробництво біоетанолу потужністю 24,4 тис. тонн в рік в Сторонибаби (всі - Львівська обл.), Модернізувати виробничу майданчик в Тхорівці (Київська обл.) для виробництва технічних рідин загальною потужністю 4,08 тис. тонн на рік.

"Укрспирт" має намір встановити енергозберігаюче обладнання на двох майданчиках у Львівській обл. і однієї - в Сумській.

У березні компанія погодила з Мінагропродом стратегічний план на 2019-2023 рік, який передбачає інвестиції на цей період в розмірі 1,53 млрд грн.

Ці кошти будуть спрямовані на виготовлення нових видів продукції (біоетанолу, спирту-сирцю, високопротеїнових кормових добавок, біогазу і вуглекислоти), а також встановлення енергозберігаючого обладнання.

Крім власних коштів, для реалізації стратегічного плану "Укрспирт" планує залучити короткострокове фінансування від українських банків.

Компанія також розглядає інвестиції від іноземних партнерів, зокрема, проводить переговори з китайськими партнерами по капіталовкладеннях в виробництво біоетанолу та додаткових продуктів на базі трьох існуючих виробничих майданчиків.

Нагадаємо:

За 2017-2019 роки юристи ДП "Укрспирт" довели у судах, що Державна фіскальна служба помилково нарахувала підприємству у 200 раз більше штрафних санкцій.

У червні-2018 після арешту рахунків "Укрспирту" у ДП заявили про загрозу банкрутства.

"Укрспирт" знаходиться в управлінні Міністерства аграрної політики і продовольства.

Загальна виробнича потужність ДП - більше 36 млн дал на рік. Його роботу забезпечує 41 виробничий майданчик.

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