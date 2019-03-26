"Укрзалізниця" змінила графік через переведення стрілок годинника
У зв'язку з переходом на літній час в квитках на поїзди з 31 березня вказаний відкоригований графік руху пасажирських і приміських поїздів.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
У зв'язку з переходом на літній час 31 березня о 3:00 за київським часом стрілки годинника будуть переведені на одну годину вперед.
"Мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто буде зустрічати на вокзалі друзів або гостей в понеділок 1 квітня, варто бути уважними і вчасно привести у відповідність час свого годинника", - зазначили в прес-службі.
Всі зміни були завчасно внесені й погоджені з адміністраціями залізниць сусідніх країн, додали в УЗ.
Нагадуємо:
Переведення годинника регламентується постановою Кабінету міністрів від 1996 року.
Зміна часу в Україні відбувається разом з усім Європейським союзом і більшістю країн Європи двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня повертається на зимовий, тобто свій поясний час.
Європейська комісія запропонувала країнам Європейського союзу назавжди відмовитися від сезонної зміни літнього та зимового часу з 2019 року; пізніше в Європарламенті запропонували перенести цей термін на 2021 рік.
Згідно з пропозиціями, сезонне переведення годинників повинно бути скасоване у всьому Євросоюзі. Однак країнам-членам надається свобода вибору, за яким часом вони хочуть жити - поясним або літнім.
Після ряду радянських експериментів з часом літній час стали знову регулярно застосовувати в Україні з 1981 року.
На початку 1990-х років Україна експериментувала з відмовою від сезонного переходу на літній час, але потім відновила його 1992 року "з урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи", і "відповідно до рекомендацій Європейської економічної комісії ООН".
Вперше перехід на літній час здійснили в декількох європейських країнах в 1916 році.
Ідея полягає в кращому використанні світлого часу дня, і, відповідно, в економії - в часи Першої світової війни йшлося про заощадження вугілля, пізніше - електроенергії.
У той же час, такої економії практично немає в місцевостях, розташованих ближче до екватора, і в приполярних регіонах, де сезонний час не має економічного сенсу.
Практика щорічного переходу на літній час і повернення на поясний застосовується наразі в майже 70 країнах чи територіях світу, на всій їх площі або частково. При цьому близько 185 країн або територій не користуються сезонним часом.
Економічна правда
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