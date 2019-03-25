Єврокомісія стурбована різким сповільненням економіки Італії

Європейська комісія попереджає про нову суперечку з Італією через уповільнення зростання її економіки та проблеми з бюджетом.

Про це заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє Euractiv.

"Я дійсно хвилююся. У жодній іншій країні ЄС економіка не сповільнилася так різко. Уже в нашому зимовому прогнозі ми очікували, що зростання в Італії складе всього 0,2% (в 2019 році) ", - сказав Домбровскіс.

"Це ясно показує, що прийнятий урядом в Римі напрямок завдає шкоди економіці. Процентні ставки виросли, як і нестабільність", - додав він, зазначивши, що довіра інвесторів в країні не покращилася.

Єврокомісія в червні підведе підсумки ситуації і обговорить подальші кроки.

Державний борг Італії є великою проблемою, і в даний час він становить 2,3 трлн євро або 131% ВВП Італії, що значно перевищує 60-відсоткову межу ЄС.

Після суперечки з Єврокомісією минулого року уряд популістської коаліції Італії зобов'язався не збільшувати колосальне боргове навантаження в 2019 році.

Але прогноз Риму по бюджету на 2019 рік був заснований на зростанні 1,0% ВВП, який міжнародні організації зараз вважають занадто оптимістичнии.

Міжнародний валютний фонд вважає, що зростання досягне всього 0,6%, в той час як прогноз Єврокомісії набагато більш песимістичний - всього 0,2%.

"Прогнози зростання Риму занадто оптимістичні. Ми розглядаємо ситуацію як проблемну і очікуємо важких дискусій з Римом", - попередив Домбровскіс.

Європейська правда