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У США відкриті кримінальні справи щодо оточення Порошенка – ЗМІ

Субота, 23 березня 2019, 16:04

У США відкрито ряд кримінальних справ щодо зловживань, вчинених людьми з команди президента України Петра Порошенка.

Про це повідомляє видання "Дзеркало тижня" з посиланням на свої джерела.

"За інформацією наших джерел, у Сполучених Штатах відкрито кримінальні справи, під час яких розслідуються факти різних зловживань, вчинених людьми з команди Порошенка. Насамперед ідеться про виведення та відмивання грошей. Ті ж джерела свідчать, що деякі фігуранти цих справ уже підписали угоду про співпрацю зі слідством і дають свідчення", - йдеться у статті.

На думку автора, "жертвопринесення Ситника (керівника НАБУ Артема Ситника – ред.) Трампу Банкова розглядає як deal, у результаті якого американський президент заборонить американській системі "доганяти" Порошенка й Кº".

Журналіст зазначає, що США не мають фаворита на українських виборах, однак всерйоз побоюються виникнення "третього майдану" в результаті непереконливої легітимності переможця.

"Тому що дестабілізацією ситуації в Україні може знову скористатися Путін. І тоді американці будуть змушені на це реагувати - набагато жорсткіше і рішучіше, ніж це відбувається сьогодні", - йдеться у тексті.

Видання також пише з посиланням на джерела, що Вашингтон не збирається негайно відкликати з Києва посла США Марі Йованович через скандал зі звинуваченнями генпрокурора Юрія Луценка.

"Більш того, держдеп вмовляє її залишитися в Україні хоча б до літа, хоча сімейні обставини, пов'язані з її близькими, вимагають повернення Марі Йованович на батьківщину", - йдеться у статті.

"Тому Марі Йованович поки що лишається. Не треба гадати, з яким настроєм. Але бурхливі почуття охоплюють не тільки її. Як свідчать численні джерела DT.UA, держдеп не просто розгніваний, він лютує. Американська система таких витівок не пробачає. Нікому й ніколи. "Юрі — капець", — найбільш коротко й вагомо резюмував один з наших обізнаних співрозмовників", - зазначає автор.

Нагадаємо:

Генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю виданню The Hill заявив, що посол США в Україні Марі Йованович дала йому список людей, яких попросила "не переслідувати".

У Державному департаменті США відповіли, що заяви Луценка неправдиві.

Українська правда

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США Порошенко

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