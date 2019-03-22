Окружний адмінсуд Києва повернув "вертодром Януковича" фірмі нардепа БПП

Компанія "Амадеус Ко", яка володіє так званим вертолітним майданчиком Януковича, через суд скасувала результати конкурса про тимчасове управління арештованим вертодромом.

Рішення на користь власника конгресно-виставкового центру "Парковий" 5 березня ухвалив Окружний адміністративний суд Києва.

"Амадеус Ко" подав позов проти Нацагентства з розшуку активів, якому суд передав "Парковий" в управління. Агентство, у свою чергу, за результатами конкурсу доручило управління комунальному підприємству.

Суддя Віталій Катющенко погодився із власником вертодрому і визнав протиправним рішення АРМА.

Власник стверджував, що комунальний "Центр організації дорожнього руху" не відповідає вимогам тендеру.

Зокрема, "Амадеус Ко" наполягав, що під час першого конкурсу 4 жовтня 2018 року комунальне підприємство визнали неспроможним управляти активами. Тендер тоді не відбувся.

Водночас, вже 11 жовтня "Центр організації дорожнього руху" переміг у новому конкурсі. При цьому, на думку суду, тендерний комітет не зазначив, чому саме ця пропозиція була найбільш економічно вигідною, та за якими критеріями комунальне підприємство визнали переможцем.

Також АРМА не надало суду в повному обсязі документи про кількість штатних працівників "Центр організації дорожнього руху" та їх освіту, які б свідчили про здатність підприємства управляти "Парковим".

"Амадеус Ко" просив визнати протиправними дії з проведення тендеру на управління та саме рішення, ухвалене за результатами конкурсу.

Однак суд погодився із вимогами частково і скасував лише рішення про призначення переможцем "Центру організації дорожнього руху".

Також АРМА має компенсувати власнику "Паркового" 1762 грн сплаченого ним судового збору.

Рішення суду ще можна оскаржити.

Нагадаємо:

ГПУ з 2014 року розслідує справу про розтрату бюджетних коштів і зловживання владою стосовно власника "Паркового" – ТОВ "Амадеус Ко".

За версією слідства, конгресно-виставковий центр збудували для потреб оточення екс-президента Віктора Януковича, незаконно виділивши для цього землю в центрі столиці. "Парковий" називають вертолітним майданчиком Януковича.

Сам "Парковий" перебуває під арештом. У серпні 2018 року його передали в управління АРМА.

АРМА управляє активами, арештованими у кримінальних справах, поки суд не оголосить вирок. Агентство обирає управителя, який пропонує найвигідніші умови отримання прибутку від майна. Частина заробітку йде в державний бюджет.

Після оголошення вироку майно можуть або конфіскувати на користь держави, або, якщо суд не побачить для цього підстав, повернути власнику.

У травні 2018 року журналісти повідомили, що новим власником центру стала довірена особа нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Максима Єфімова.

Єфімов підтвердив, що його оточення купило фірму, що володіє "Парковим".

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11 жовтня 2018 року АРМА провело конкурс на управителя вертолітним майданчиком, на якому перемогло КП "Центр організації дорожнього руху".

12 грудня 2018 року в АРМА повідомили, що за місяць від управління арештованим центром "Парковий" до державного бюджету надійшло понад 400 тисяч гривень.

У січня 2019 року суд за позовом "Амадеус Ко" заборонив АРМА та КП "Центр організації дорожнього руху" вчиняти будь-які дії щодо управління КВЦ "Парковий".

У лютому 2019 року суд зобов’язав повернути "Парковий" у користування юридичному власнику.

Тоді Єфімов підтвердив, що його оточення купило фірму, що володіє конгрессно-виставковим центром "Парковий". "Бенефіціаром даного бізнесу виступила моя мама", - написав він у Facebook.

Українська правда