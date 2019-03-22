Нацбанк оприлюднив річний графік погашення зовнішнього боргу

Національний банк оприлюднив календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами в іноземній валюті станом на 1 січня 2019 року.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на дані НБУ.

Згідно з планом на 2019 рік, уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 15,655 млрд доларів, із яких 11,952 млрд доларів – основна сума боргу, 3,703 млрд доларів це відсоткові платежі.

У 2019 році уряд України має погасити 5,017 млрд доларів боргів, центральний банк - 843 млн доларів.

У тому числі на користь МВФ потрібно заплатити 1,945 млрд.

Обсяги платежів у цьому році інших депозитних корпорацій (без урахування платежів за кредитами овернайт) становлять 1,828 млрд доларів, інших секторів (в т.ч. гарантовані урядом залучення: включаючи платежі за зовнішніми зобов'язаннями місцевих органів самоврядування, без урахування платежів за торговими кредитами) – 6,401 млрд доларів, прямі інвестиції: міжфірмовий борг – 1,568 млрд доларів.

Найбільші виплати заплановані в першому кварталі року – 5,609 млрд доларів, у другому кварталі вони становитимуть 3,608 млрд дол, у третьому - 3,919 млрд доларів та у четвертому - 2,519 млрд доларів.

Нагадаємо:

Міжнародні резерви України станом на 1 березня 2019 року становили 20,22 млрд доларів (у еквіваленті).

Міністерство фінансів оцінює загальний обсяг платежів за державним боргом в 2019 році в 417 мільярдів гривень, або 14,2 мільярда доларів.

Державний і гарантований державою борг України в 2018 році скоротився по відношенню до валового внутрішнього продукту з 71,8% до 62,7%.