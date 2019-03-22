Boeing встановить в літаках 737 MAX новий світловий індикатор

Boeing Co встановить попереджувальний світловий сигнал про помилку даних кута атаки (AOA DISAGREE) в кабіні пілотів як частину майбутнього оновлення програмного забезпечення літака 737 MAX.

Про це пише Reuters.

Як зазначається, раніше Boeing пропонував встановити попередження AOA DISAGREE, яке повідомляє пілотам, що показники "кута атаки" (AOA) не збігаються, але регулятори не вимагали цього. Чиновники заявили, що Boeing тепер буде модернізувати і більш старі літаки індикаторами, які спочатку не встановлювалися.

Літак 737 MAX індонезійських авіаліній Lion Air, який розбився в жовтні минулого року, не був обладнаний таким індикатором. Компанія заявила Reuters в листопаді, що не встановила його, тому що в цьому не було необхідності.

Кут атаки є ключовим параметром польоту, який повинен залишатися досить невеликим, щоб зберегти підйомну силу і швидкість. Неправильні показаники AOA призвели до того, що програма помилково визначала, що літак втрачає швидкість і постійно опускала ніс літака.

Читайте також: Круте піке: чи злетить Boeing 737 і що треба знати пасажирам

Навчання на iPad, приховані дані та проблеми сертифікації. Що не так з Boeing 737 Max: нові подробиці

Нагадаємо:

12 березня Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) тимчасово заборонило експлуатацію літаків Boeing 737 Max.

Перед цим про заборону польотів цих літаків оголосила Великобританія, а пізніше —Німеччина, Франції, Ірландія та ще низка європейських країн, а також Канада.

Експлуатацію Boeing 737 Max 8 вже заборонили Китай, Австралія, Сінгапур, Ефіопія та Індонезія.

13 березня до заборони приєдналась Україна.

США відмовились зупиняти експлуатацію літаків Boeing 737 Max.

10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту були 149 пасажирів і 8 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн. Причина катастрофи поки невідома.

У жовтні 2018 року літак індонезійської компанії Lion Air впав у Яванське море. Тоді загинули 189 осіб.

Boeing Co планує випустити оновлене програмне забезпечення для свого 737 MAX до кінця березня.

Українська правда