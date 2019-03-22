Офіційно: ЄС погодився перенести терміни Brexit

Лідери ЄС на саміті в Брюсселі погодилися на перенесення терміну виходу Великої Британії з об'єднання до 22 травня, якщо Палата громад британського парламенту схвалить угоду по Brexit наступного тижня.

Про це йдеться в заяві за підсумками зустрічі глав держав і урядів країн Євросоюзу.

"Європейська рада згодна на продовження до 22 травня 2019 року, за умови, що угода про вихід буде схвалена Палатою громад наступного тижня. Якщо Угода про вихід не буде схвалена Палатою громад наступного тижня, Європейська рада погоджується продовжити термін до 12 квітня 2019 року і очікує, що Об'єднане Королівство визначить подальший шлях до цієї дати для розгляду Європейською радою", - сказано в заяві.

Глави держав і урядів країн ЄС повторили, що угода про вихід, про який ЄС домовився з Сполученим Королівством в листопаді 2018 року, не може бути переглянута. Будь-які односторонні зобов'язання та інші документи не повинні суперечити суті даного договору.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей попросила ЄС про відтермінування дати виходу країни з блоку до 30 червня після того, як парламент двічі не схвалив її угоду – ключовий документ для "м’якого" Brexit.

Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що коротке відтермінування дати Brexit є можливим за умови, що британський парламент схвалить угоду про вихід з блоку наступного тижня. За словами Туска, питання щодо тривалості такого відтермінування залишається відкритим.

Українська правда