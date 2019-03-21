Porsche виплатить усім своїм співробітникам по 9700 евро

Компанія Porsche відзвітувала про успішне завершення 2018 фінансового року та повідомила про виплату бонусу всім співробітникам незалежно від посади у розмірі 9700 євро.

Про це повідомляє Сarscoops.

Виплати отримають близько 25 тисяч співробітників компанії разом із квітневою зарплатнею.

Бонус складається з двох частин: 9000 – це премія за продуктивність, а ще 700 – спеціальний внесок до пенсійної схеми VarioRente або особистого пенсійного фонду.

Варто зазначити, що для Porsche, яка є дочірньою компанією концерну Volkswagen, така практика не є новою: минулого року бонусні виплати становили 9656 євро, за рік до того – 9111 євро, у 2016 році – 8911 євро, а у 2015-му – 8600.

Минулого року Porsche збільшила обсяг поставок нових машин на 4%, а дохід компанії зріс на 10% до 25,8 мільярдів євро.

Раніше Porsche вирішив остаточно відмовитися від дизельних двигунів.

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