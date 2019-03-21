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"Укравтодор" замовив ТЕО об'їзної дороги біля Борисполя

Четвер, 21 березня 2019, 19:20
 

Державне агентство автомобільних доріг України підписало контракт з консалтинговою компанією на підготовку техніко-економічного обґрунтування і вибору варіанта прокладки об'їзної дороги біля Борисполя.

Про це повідомили в "Укравтодорі", передає ЦТС.

У держкомпанії повідомили, що за результатами тендеру консультантом стала компанія Project Planning & Management Ltd and Kocks Consult GmbH and Integrated Construction Institute LLC.

Нова дорога матиме 1б категорію з чотирма смугами руху і максимальною дозволеною швидкістю руху 110 км/год.

Об'їзна дорога біля Борисполя забезпечить проїзд автомобілів без в'їзду в місто по трасі М-03, а також проїзд автомобілів з боку Києва в напрямку траси Н-08 Бориспіль - Запоріжжя - Маріуполь і траси Т-10-18.

В "Укравтодорі" вважають, що нова об'їзна дорога не тільки звільнить місто від транзитного автотранспорту, який зараз становить близько 30 тис. авто на добу, але і дозволить істотно поліпшити екологічну ситуацію, зменшить кількість аварій.

Підготовка ТЕО дороги фінансується за рахунок кредиту Світового банку. Згідно з умовами контракту, ТЕО може бути готове до грудня цього року.

Будівництво мають намір почати в 2020 році.

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Укравтодор дороги

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