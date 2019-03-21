Рига поскаржилася на проблеми латвійських підприємців в Україні

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевичс провів ознайомчу зустріч із новим послом України Олександром Міщенком.

"Міністр закордонних справ привітав посла з його призначенням і привітав активний політичний діалог між Латвією та Україною та тісне співробітництво в економіці. Водночас міністр звернув увагу на проблеми латвійських бізнесменів в Україні та закликав до посилення уваги до подолання проблем", - повідомляє прес-служба МЗС Латвії.

Ринкевичс підтвердив постійну підтримку Латвії суверенітету та територіальної цілісності України.

"Латвія продовжуватиме підтримувати Україну у проведенні реформ, а також надаватиме медичну та психологічну допомогу українським солдатам та цивільним особам, які постраждали від конфлікту. Україна та Східне партнерство є одним з пріоритетних питань Латвії в політиці сусідства Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні.

Президент України Петро Порошенко призначив Олександра Міщенка послом України в Латвії 27 лютого.

Європейська правда