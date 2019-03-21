Єврокомісія схвалила синхронізацію української енергосистеми з європейською — Порошенко

Європейська комісія схвалила синхронізацію українського енергетичного ринку з європейським.

Про це заявив президент Петро Порошенко журналістам у Брюсселі в середу ввечері, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Хочу подякувати Єврокомісії за прийняте вчора (20 березня — ред.) додаток №27 до Угоди про асоціацію Україна-ЄС, що дозволяє синхронізувати енергетичні ринки ... Це інтеграція України в секторальний енергетичний сектор ЄС, який починається з різних проектів — від недопущення" Північного потоку -2" і до будівництва енергомоста", — сказав він.

Як повідомлялося, Кабмін у кінці 2018 року схвалив план заходів щодо синхронізації об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України з Європейською мережею системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E).

Для цього планується забезпечити: готовність ТЕС до роботи в ENTSO-E, організацію каналів зв'язку для технологічного управління ОЕС, будівництво повітряних ліній та підстанцій, сертифікацію оператора системи передачі (НЕК "Укренерго"), перехід на ізольовану роботу з енергосистемами країн, що не входять у ENTSO-E (РФ, Білорусь), залучення міжнародної технічної допомоги.

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) створена у 2009 році. Вона об'єднала 6 існуючих на той час галузевих асоціацій: ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE і UKTSOA. У ці асоціації входить 41 системний оператор із 34 країн.

Як повідомлялося, в Україні з 1 січня 2019 року запущений роздрібний ринок електроенергії.

Обленерго при цьому були розділені на операторів системи розподілу та постачальників універсальних послуг, що працюють із населенням.

Із непобутовими споживачами працюють переважно постачальники за вільними цінами. Окрім них послуги з постачання надає ДП "Укрінтеренерго", визначене урядом як постачальник "останньої надії" для забезпечення на перехідний період (90 днів) енергопостачання підприємствам, які не змогли до 1 січня укласти договори з постачальниками за вільними цінами.

Окрім того, в умовах нового ринку великі споживачі, які володіють автоматизованою системою комерційного обліку (АСКОЕ), почали розраховуватися з постачальниками за е / е за погодинними цінами.

Тарифи, диференційовані в залежності від часу доби, для непобутових споживачів були скасовані.

На липень 2019 року намічений запуск нової моделі оптового ринку е/е, який передбачає перехід від роботи за моделлю "єдиного покупця" до повномасштабного конкурентного ринку, який передбачає двосторонні договори між виробниками та споживачами, введення балансуючого ринку, ринку "на добу вперед".

"Енергоринок" протягом шести місяців зобов'язаний виділити філії (Гарантований покупець і Оператор ринку), які протягом двох років із моменту прийняття закону повинні бути перетворені в окремі підприємства.

Раніше глава ДТЕК Максим Тимченко розповів, що синхронізація енергосистеми — це не тільки фізичне з'єднання, але і перехід на європейську регуляторну базу та стандарти.

За його словами, як тільки у нас зміниться ситуація і з'явиться нормальний прозорий ринок, капіталізація галузі виросте, а разом з нею — капіталізація самої ДТЕК.