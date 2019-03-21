Єврокомісія оштрафувала Google на 1,5 мільярда євро

Єврокомісія оштрафувала компанію Google на 1,49 мільярда євро за зловживання домінуючим становищем на ринку реклами в інтернеті.

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

Зазначається, що ЄК вводила договірні обмеження на розміщення реклами компаній-конкурентів на сторонніх веб-сайтах, подібні угоди укладалися в індивідуальному порядку.

Таким чином Google порушила антимонопольне законодавство Європейського Союзу.

Через подібні угоди конкуренти компанії не могли розміщувати оголошення на найпомітніших місцях сайтів.

Єврокомісія зазначає, що в березні 2009 року компанія вимагала від сайтів запитувати письмове схвалення для зміни способів відображення реклами. При цьому Google укладав індивідуальні контракти з 2006 року, зазначили в Єврокомісії.

Нагадуємо:

Влітку 2018 року Єврокомісія оштрафувала Google на 4,3 млрд євро за порушення антимонопольного законодавства.

Тоді Єврокомісія вирішила, що Google незаконними методами змушувала виробників смартфонів на операційній системі Android встановлювати її додатки.

Також компанія забороняла використовувати створені на базі відкритого коду Android операційні системи і платила виробникам смартфонів і мобільних операторів, щоб вони встановлювали її пошукову систему.

У 2017 році Єврокомісія оштрафувала Google на 2,4 мільярда євро за те, що компанія надавала найкращі умови на платформі для своїх товарів у порівнянні з конкурентами.

Економічна правда