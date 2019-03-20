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Уряд шукає нових очільників податкової і митної служб. Оголошено конкурс

Середа, 20 березня 2019, 14:37

Кабінет міністрів оголосив конкурси на посади голів Державної податкової та Державної митної служб.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко після урядового засідання в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні уряд прийняв рішення оголосити конкурс на главу Державної податкової та Державної митної служби, а також затвердили умови його проведення, зокрема, загальні і спеціальні кваліфікаційні вимоги, а також вимоги до компетентності, напрацьовані Мінфіном і Національним агентством з питань держслужби", - сказав міністр.

Він додав, що комісія вищого корпусу держслужби проведе конкурс 16 квітня.

Українська правда

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