Пов'язана із Жеваго компанія продає шини до ОРДЛО — ЗМІ

Від минулого року компанія юристів мільярдера Костянтина Жеваго, яка має статутний капітал у 500 гривень, спільний номер й адресу реєстрації з компанією "Росава", продає шини в так звану "ДНР".

Про це йдеться у розслідуванні Слідство.Інфо.

Оскільки напряму українські виробники не мають права постачати товари на тимчасово окуповані території, компанія, ймовірно, використовує схему реекспорту. Тобто офіційно продає товари російській компанії, яка поставляє їх до так званої "ДНР".

Компанії "Росава" і "Преміорі" позиціонують себе як окремі фірми, але їх багато пов’язує.

Компанію "Преміорі" зареєстрували 2015 року в Білій Церкві. Як і "Росава", "Преміорі" виробляє шини. У компаній спільна адреса й телефон бухгалтерії, торгова марка "PREMIORRI" розміщена на сайті "Росави". Власник нового підприємства — британська компанія Преміоррі ЛТД, засновником якої є Олександр Мерзляков. Мерзляков — власник фірми, а керує нею Ігор Грибовський. На сайті "Росави" вони вказані як працівники юридичного департаменту. Хоча Грибовський у телефонній розмові зі Слідством.Інфо заперечив, що він юрист.

Згідно з декларацією дружини, Мерзляков отримував зарплату від "Росави".

Також Грибовський і Мерзляков — у засновниках Білоцерківської незалежної профспілки "Росава". А Мерзляков 10 років керував компанією "Валса", яка входить у групу "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго. Утім, Жеваго сказав Слідству.Інфо, що "з Грибовським І.В. та Мерзляковим О.В не знайомі".

За даними Слідства.Інфо від часу заснування у 2015 році "Преміорі" веде торгівлю з Росією. Звідти підприємство завозить синтетичний каучук, суміш смоляних кислот, дроти й канати для виготовлення шин. А російським компаніям продає вже готову продукцію.

Це підтверджують контракти, копії яких опинилися в розпорядженні Слідства.Інфо. Торік "Преміорі" уклала договори на поставку шин з російською компанією "Зерновий союз". Ідеться про майже 1,6 мільйона доларів на момент підписання договору.

"Зерновий союз" — таганрозька компанія з Ростовської області. Підприємство зареєстрували у квітні минулого року. А за три місяці компанія вже уклала контракт з українською "Преміорі".

Головний бухгалтер "Преміорі" Олена, (її номер, до речі, збігається з номером фінансового департаменту "Росави") кілька разів повторила — "Я головний бухгалтер, нічого коментувати не буду, в мене немає таких повноважень. І прес-служби в нас теж нема", а відтак кинула слухавку.

За кілька днів до укладання договору з "Преміорі" "Зерновий союз" підписав ще один контракт з макіївською фірмою "Мастер-Торг" на майже 8 мільйонів доларів. До кінця 2022 року російська компанія поставлятиме їй шини, зокрема й української "Росави". До речі, макіївська фірма "Мастер-Торг" фігурує в розслідуванні СБУ щодо фінансування тероризму.

"Мастер-Торг" — як вони себе називають, найбільший дистриб’ютор харчових продуктів у так званих "ДНР" і "ЛНР". Фірма має безстрокову ліцензію на торгівлю алкоголем. Як з’ясували білоруські журналісти, "Мастер-Торг" постачає спиртні напої з Білорусі до псевдореспублік від 2015 року. Хоча офіційно Білорусь не торгує з окупованими територіями. Очолює підприємство Микола Мусієнко. Спілкуватися з журналістами він не захотів.

Керівник компанії "Преміорі" Ігор Грабовський також відмовився коментувати торгівлю з російською компанією. Про фірму "Мастер-Торг", за його словами, теж нічого не знає.

Так в асортименті таганрозької компанії "Зерновий союз" опинилися літні та зимові шини "Росава". А потрапили вони до так званої "ДНР" наступним чином: російська компанія повідомила "Преміорі", що не має грошей заплатити за товар, тому оформила реекспорт, оскільки мала клієнта на ці автомобільні шини в так званій "ДНР". До того ж, за такою процедурою компанія могла не платити мито.

Весною 2018 року збори акціонерів компанії "Росава" вирішили ліквідувати підприємство. Перед цим компанія збільшила збиток на 74%. На сьогодні "Росаву" ліквідовують, компанія має податковий борг у понад 1 мільярд гривень, але, судячи з сайту підприємства, працює у звичному режимі.

Сам Костянтин Жеваго прокоментував журналістам Слідства.Інфо, що не знає про контракти фірми "Росава" з російськими компаніями.

"Ставлення до ведення бізнесу українських компаній з "ДНР" та "ЛНР" є вкрай негативним", — сказав він.

Нагадаємо, у 2019 році журнал Forbes оцінив статки Жеваго приблизно у 1,5 мільярда доларів, серед найбагатших українців Жеваго посів друге місце після Ріната Ахметова.

До падіння банку "Фінанси й кредит" статки Костянтина Жеваго були меншими, ніж тепер: у 2014 року їх оцінювали у 1,2 мільярда.

У кінці 2018 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомив, що посадові особи банку Жеваго "Фінанси та кредит" перед його банкрутством вивели близько 5 мільярдів гривень, надавши кредити низці компаній.