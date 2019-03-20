Прем'єрка Британії попросить ЄС відкласти Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей попросить Євросоюз відкласти Brexit як мінімум на три місяці.

Про це повідомляє Reuters.

Прес-секретар Мей заявив, що прем'єр у вівторок написала лист президенту Європейської ради Дональда Туска з проханням відкласти Brexit після того як стало зрозуміло, що цього тижня Палата громад не буде в третій раз голосувати за угоду про вихід.

Він не повідомив, на який термін Мей попросила відкласти вихід Британії, але сказав, що, на її думку, це повинен бути максимально короткий термін.

Мей раніше попередила парламент, що, якщо він не ратифікує її угоду, вона попросить відкласти Brexit до 30 червня.

На саміті ЄС 21-22 березня лідери 27 країн обговорюватимуть два основні варіанти: затримка на два-три місяці, якщо Мей переконає їх, що вона може затвердити угоду в Британії, або на більший термін, якщо вона погодиться з необхідністю радикальної переробки угоди.

Нагадаємо, головний парламентер ЄС Мішель Барньє напередодні заявив, що продовження буде мати сенс тільки в тому випадку, якщо воно збільшить шанси на ратифікацію угоди британської Палатою громад.

Минулого тижня британські депутати знову відхилили угоду Терези Мей, а потім підтримали виключення можливості Brexit без угоди. Вони також проголосували за продовження процесу виходу країни з ЄС.

Європейська правда