З ЄДР видалили ще дві компанії. Власники підозрюють рейдерську атаку

Український бізнес ставить під загрозу проблема видаленням компаній з Єдиного державного реєстру підприємців, таких компаній на даний момент вже 362.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

18 березня з ЄДР видалили компанії ТОВ "Люнакс" та ТОВ "Мустанг плюс". Зараз їх неможливо знайти через Єдиний державний реєстр, проте інформація про них зберігається в Опендатабот.

Відповідно до реєстраційних даних, ТОВ "Люнакс" була зареєстрована в 1995 році та займалася роздрібною торгівлею пальним, а ТОВ "Мустанг плюс" — була зареєстрована у 2016 році та займалася забезпеченням трудовими ресурсами.

"На сьогоднішній день це мережа з восьми АЗС, які працюють під брендом MUSTANG в Одеській області. Цим бізнесом ми займаємося вже понад 20 років. Починаючи з 2016 року бізнес кілька разів постраждав від рейдерських захоплень, частина майна була незаконно переписана на сторонніх осіб. А вчора, 18 березня, кілька наших компаній було видалено з ЄДР", — заявив власник бізнесу Михайло Мороз.

Опендатабот вже неодноразово повідомляв про те, що компанії видаляються з Єдиного державного реєстру підприємців, і такі дії можуть бути напряму пов’язані з рейдерськими атаками. На даний момент таких компаній — 368, у той час як два роки тому було лише 72.