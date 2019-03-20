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Львівський завод поставить Києву 10 трамваїв за півмільярда

Середа, 20 березня 2019, 09:16
 

Спільне українсько-німецьке підприємство "Електронтранс" поставить Києву 10 низькопідлогових трамвайних вагонів.

Про це з посиланням на дані системи ProZorro пише dt.ua.

Cума закупівлі складе 497,962 млн гривень за умовами аукціону, який відбувся у вівторок в системі ProZorro.

Єдиним конкурентом "Елеткронтранса" був дилер російського Усть-Катавского вагонобудівного заводу ТОВ "Торговий дім УКВЗ-Україна".

Різниця між ціною переможця і другого учасника склала 6 тисяч гривень.

Очікується, що Київ отримає нові трамваї до 31 грудня поточного року.

Нагадуємо:

Львівський завод "Електронтранс" переміг польську PESA у тендері КП "Київпастранс" на постачання 26-метрових самохідних низькопідлогових трамвайних вагонів.

За останні 2 роки КП "Київпастранс" закупило  47 трамваїв виробництва польської компанії Pesa Bydgoszcz.

В 2017 році польська компанія PESA виграла торги на поставку Києву 40 низькопольних трамваїв, обійшовши львівський "Електронтранс".

Українська правда

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