"Український бізнес зацікавлений у безпеці державного кордону", - Василіс Бумбурас

PROMOTED

Віце-президент Благодійної організації "Фонд Бумбураса", виконавчий директор будівельної компанії "Гефест" Василіс Бумбурас вважає, що український бізнес зацікавлений у стратегії безпеки України і зокрема Чорноморського регіону.

Про це він повідомив під час Міжнародної конференції "Одеські дебати: Об'єднання України, Чорноморського регіону і трансатлантичних партнерів". Форум відкрився в Одесі 1 березня.

Захід відбувся за підтримки МЗС України та Німецького Фонду Маршалла.

Генеральним спонсором конференції стали БО "Фонд Бумбураса" і будівельна компанія "Гефест".

"Наша сім'я майже 25 років живе і працює в Україні. Фактично, ця країна стала нашим другим домом. Нам вкрай небайдужа її доля. І ми вважаємо своїм обов'язком відповідати взаємністю тій державі, яка створює ґрунт для розвитку нашого бізнесу. Тому ми взяли активну участь в організації такої важливої конференції. Окрема подяка в цьому питанні Міністру закордонних справ Павлу Клімкіну. Оскільки питання безпеки - вкрай важливе для України і Чорноморського регіону зокрема," – зазначив Бумбурас .

"Інвестиції приходять туди, де спокійно і комфортно працювати і, звичайно ж, заробляти. І український бізнес в цьому питанні зацікавлений. Я вважаю, що обговорення теми безпеки за участю таких високопоставлених гостей, як Джорд Кент і Пітер Вагнер буде конструктивним для спільного вироблення регіональної стратегії", - додав Бумбурас.

У конференції взяли участь дипломати та міністри з США, Грузії, Болгарії, Бельгії, Молдови, Румунії, Польщі, а також представники різних державних силових відомств.

Серед почесних гостей: заступник помічника держсекретаря США Джорд Кент, керівник групи підтримки України в Європейській комісії Пітер Вагнер, заступник Міністра закордонних справ Грузії Вахтанг Махароблішвілі.

Українську сторону представляв Міністр закордонних справ України Павло Клімкін.