Від чого залежатиме рішення про перенесення дати Brexit

Продовження переговорів про Brexit після дедлайну 29 березня, коли Британія за планом має вийти з ЄС, матиме сенс лише в тому випадку, якщо збільшить шанси на ратифікацію Лондоном вже погодженої угоди з Брюсселем.

Про це заявив у вівторок головний переговорник Європейського союзу щодо Brexit Мішель Барньє, повідомляє Reuters.

Барньє повідомив, що після двох років переговорів з Британією зараз ключовий крок – за Лондоном, який повинен припинити невизначеність, що склалася через відсутність рішення щодо подальшого розвитку подій.

"Чи збільшує розширення періоду шанс на ратифікацію угоди про вихід? Якою буде мета і результат? Як ми можемо переконатися, що після закінчення продовження переговорного процесу ми не повернемося в ту ж ситуацію, що й сьогодні?", - сказав Барньє на прес-конференції.

"Якщо Тереза ​​Мей направить запит про продовження процесу до засідання Європейської ради в четвер, то 27 лідерів повинні будуть оцінити причину і корисність (цього рішення. – Ред.) … Лідери ЄС потребуватимуть конкретного плану від Великої Британії, щоб мати можливість ухвалити обгрунтоване рішення", - сказав він.

Минулого тижня британські депутати знову відхилили угоду Терези Мей, а потім підтримали виключення можливості Brexit без угоди. Вони також проголосували за продовження процесу виходу країниз ЄС.

У разі, якщо Британія попросить ЄС перенести Brexit, усі 27 країн-членів блоку мають одноголосно погодити запит Лондона. Саміт лідерів ЄС відбудеться 21-22 березня.

Як повідомлялося, канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що боротиметься до останньої години 29 березня, щоб уникнути сценарію виходу Британії з ЄС без угоди.

Європейська правда