Норвезький алюмінієвий гігант Norsk Hydro зазнав кібератаки

Кібератака на одного з найбільших у світі виробників алюмінію, компанію Norsk Hydro, розпочалася у понеділок увечері і посилилася протягом ночі.

Про це заявило у вівторок норвезьке державне агентство, відповідальне за кібербезпеку, повідомляє Reuters.

"Ми допомагаємо Norsk Hydro у вирішенні ситуації, обмінюючись цією інформацією з іншими секторами в Норвегії та з нашими міжнародними партнерами", - заявила прес-секретар Норвезького органу національної безпеки (NSM).

Вона сказала, що обсяг збитків все ще оцінюють, і відмовилася коментувати тип атаки.

Кібератака призвела до збоїв у роботі компанії в Європі і США, пише Bloomberg. Частину робочих процесів на виробництві перевели в ручний режим, деякі інші процеси взагалі призупинили, розповів прес-секретар Norsk Hydro Халвор Молланд.

У грудні 2018 року хакери зламали мережу норвезької фірми програмного забезпечення Visma. За даними ЗМІ, у цьому підозрюють китайську розвідку.

Європейська правда