Німеччина запускає аукціон на будівництво мобільної мережі 5G

Берлін розпочинає аукціон для будівництва надшвидкої мобільної мережі 5G на тлі розбіжностей із США, пов'язаних із китайським виробником телекомунікаційного обладнання Huawei.

Про це із посиланням на Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNA) повідомляє Інтерфакс-Україна.

BNA запустить аукціону 19 березня о 9:00 у Майнці.

"Незалежно від того, чи буде постачальник зі Швеції або Китаю, компанії повинні відповідати сертифікаційним вимогам і перевіркам безпеки", — заявив журналістам глава Федерального мережевого агентства Йохен Хоманн.

Переможець, згідно з останньою версією вимог аукціону, зобов'язується забезпечити до 2022 року мінімальну швидкість передачі даних на рівні 100 Мбіт/с.

Така швидкість має охопити зону радіопокриття: це 98% домогосподарств на території всіх 16 федеральних земель Німеччини, всі федеральні автомобільні дороги та основні залізничні колії.

Наразі в країні працюють чотири оператори. Серед них — три основних провайдера мобільного зв'язку Німеччині: Deutsche Telekom, Vodafone і Telefonica Germany (O2), а також United Internet (1&1), німецька компанія, що спеціалізується на інтернет-послугах.

Зазначається, що Huawei не є одним із учасників торгів, але надає чотирьом німецьким компаніям необхідне обладнання.

Раніше США попередили, що сили НАТО у Європі можуть відмовитися від каналів зв'язку з Німеччиною, якщо Берлін не відмовиться від залучення китайської компанії Huawei до створення мережі 5G.

"Ми стурбовані тим, що їх (Huawei — ред.) телекомунікаційна система, особливо 5G, уже скомпрометувала себе неймовірною здатністю негласного отримання інформації", — заявив головнокомандувач об'єднаними силами НАТО у Європі Кертіс Скапаротті.

Він попередив Німеччину, що "якщо ця система буде використана в структурі військового зв'язку, ми не зможемо з ними контактувати за цими каналами".

"Із військової точки зору це буде проблемою", — підкреслив воєначальник.

Тим часом канцлер ФРН Ангела Меркель спробувала заспокоїти високопоставлених осіб у Вашингтоні. Вона заявила, що Німеччина проконсультується зі США з приводу того, чи використовувати технологію Huawei, але "визначить для себе власні стандарти".

Нагадаємо, Міністерство юстиції США звинуватило Huawei у крадіжці комерційних таємниць, перешкоджанні кримінальному розслідуванню, ухиленні від дотримання економічних санкцій щодо Ірану та діях в інтересах китайського уряду.

Нагадаємо:

Низка держав, зокрема США, Канада, Австралія, Японія, Чехія наклали значні обмеження на Huawei і ZTE. Норвегія, Польща і Німеччина також розглядають подібні кроки.

У Єврокомісії переконані, що китайські компанії виробляють чіпи, які можуть бути використані "для отримання наших секретів".

Пекін це заперечує.

Пізніше голова Центру урядового зв'язку Великобританії Джеремі Флемінг заявив, що виклик технологічної революції Китаю сягає набагато глибше, ніж суперечка Huawei зі США.

За його словами, неймовірні темпи технологічних змін спричинили безпрецедентну невизначеність, нестабільність і ризик.

Нагадаємо, що Huawei вийшла на друге місце за кількістю проданих смартфонів у світі у другому кварталі 2018 року, відтіснивши Apple на третю сходинку.

У зв'язку з серйозним політичним тиском з боку США, Huawei створила власні операційні системи для смартфонів, планшетів і ноутбуків на випадок, якщо їй доведеться припинити використання продуктів Google і Microsoft.