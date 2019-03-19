Британія домовилась про торгівлю з Ісландією та Норвегією після Brexit

Велика Британія домовилася з Ісландією та Норвегією про те, що торгові відносини між країнами залишаться незмінними у разі її виходу з ЄС без угоди.

Про це заявив британський міністр торгівлі Ліам Фокс, повідомляє Reuters.

"Ми тільки що досягли домовленості з Ісландією та Норвегією, щоб забезпечити постійний доступ для британського бізнесу до Європейського економічного простору, якщо ми залишимо ЄС без угоди", - сказав Фокс у своїй заяві.

Угода була парафована і після остаточної юридичної перевірки буде офіційно підписана наступного тижня.

Продовження торгівлі з іншим членом Європейської економічної зони Ліхтенштейном та Швейцарією, яка не є членом ЄС або ЄЕЗ, але є частиною єдиного ринку ЄС, охоплюється угодою, яка вже підписана у лютому.

Британія прагне оновити близько 40 двосторонніх торговельних угод ЄС перед виходом з блоку. Якщо країна залишить ЄС без угоди, діючі двосторонні торговельні угоди припиняться.

Нагадаємо, спікер Палати громад британського парламенту Джон Берков попередив уряд, що перш ніж парламент голосуватиме за угоду про Brexit втретє, її текст має бути змінений.

Європейська правда