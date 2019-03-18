Держгеонадра виставила на "ProZorro.Продажі" ще 9 ділянок

Державна служба геології та надр виставила на третій електронний нафтогазовий аукціон в "ProZorro.Продажі" спеціальні дозволи на користування дев'ятьма нафтогазоносними ділянками в Харківській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

Про це свідчать дані в електронній системі, передає "Інтерфакс-Україна".

Загальна площа родовищ становить 2 тис. кв. км, термін дії спецдозволів - 20 років.

На аукціон виставлено Південно-Слівкінська (стартова ціна 8,790 млн грн), Ясенська (18,830 млн грн), Східно-Космацька (8,980 млн грн), Болехівсько-Смолянська (2,450 млн грн), Гошівська (19,250 млн грн) площі в Івано-Франківській області, Коховська (2,660 млн грн), Роздоловсько-Успенівська-1 (6,810 млн грн) і Роздоловсько-Успенівська-2 (3,1 млн грн), Орільсько-Брусівська площі (23,110 млн грн) у Харківській і Дніпропетровській областях.

Третій електронний нафтогазовий аукціон відбудеться 18 червня 2019 року.

Як повідомлялося, з 24 жовтня 2018 року набрав чинності тимчасовий порядок реалізації проекту по впровадженню електронних торгів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. Відповідно до нього, продаж ліцензій здійснюється виключно через електронні торги.

Експериментальний проект, метою якого є перевірка ефективності відкритих електронних аукціонів в сфері дозволів на користування надрами, триватиме до 1 грудня 2019 року, після чого Держгеонадра повинна надати пропозиції щодо подальшого розвитку проекту.

Нагадаємо:

6 березня в Україні пройшли відразу 3 унікальні аукціони в електронній торговій системі ProZorro.Продажі. Вперше вони стосувалися прав на надрокористування.

Зростання вартості лотів склало близько 96 млн від оголошеної вартості, це понад 3 рази – від 45 млн. грн до 141 млн. грн. За один із лотів велася особливо серйозна боротьба: переможець з-поміж 4-х учасників аукціону заплатив ціну, на 479% більшу від оголошеної вартості прав на користування ділянкою.

12 березня голову Держгеонадр Олега Кирилюка, який видавав ліцензії Фуксу, позбавили приставки в. о.