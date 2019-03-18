Huawei створила власні операційні системи для ґаджетів

Китайська компанія Huawei створила власні операційні системи для смартфонів, планшетів і ноутбуків на випадок, якщо їй доведеться припинити використання продуктів Google і Microsoft.

Про це із посиланням на CNBC повідомляє Інтерфакс-Україна.

Бізнес Huawei у сфері телекомунікаційного устаткування стикається із серйозним політичним тиском з боку США.

Тому компанія вирішила себе убезпечити і створити резервні операційні системи (ОС), які зможе використовувати у своїх пристроях, якщо доступ їй до ОС Android і Windows буде заблокований.

"Ми підготували власні операційні системи. Якщо трапиться так, що ми більше не зможемо використовувати ці системи, ми будемо готові", — повідомив німецькому виданню Die Welt глава споживчого підрозділу Huawei Річард Ю.

За його словами, "це план "Б" для компанії, яка вважає за краще все ж таки працювати з екосистемами Google і Microsoft.

За словами джерела CNBC, резервні ОС можуть бути використані тільки у "виняткових умовах". Вони дозволять компанії "продовжувати операції при розвитку ситуації за несприятливим сценарієм".

"Ми розраховуємо, що нам не доведеться їх використовувати, і, якщо чесно, ми не хочемо їх використовувати. Ми повністю підтримуємо операційні системи наших партнерів, нам і нашим клієнтам подобається працювати з ними", — повідомило джерело.

Слова про "виняткові умови", ймовірно, є відсиланням до ситуації навколо іншої китайської компанії — ZTE, пише CNBC.

У минулому році влада США заборонили американським компаніям поставляти ZTE обладнання та програмне забезпечення в зв'язку з обвинуваченнями в порушенні компанією режиму санкцій відносно Ірану та Північної Кореї.

Huawei зробила ряд кроків для скорочення залежності від американських технологій. Зокрема, компанія сама виробляє чіпи для своїх смартфонів. Проте, у деяких із ноутбуків Huawei використовуються компоненти американських компаній, зокрема Intel.

Huawei займає друге місце серед світових виробників смартфонів за часткою ринку. Наразі компанія використовує ОС Android від Google у своїх мобільних пристроях, а також ОС Windows від Microsoft — у планшетах і ноутбуках.

Нагадаємо:

Низка держав, зокрема США, Канада, Австралія, Японія, Чехія наклали значні обмеження на Huawei і ZTE. Норвегія, Польща і Німеччина також розглядають подібні кроки.

У Єврокомісії переконані, що китайські компанії виробляють чіпи, які можуть бути використані "для отримання наших секретів".

Пекін це заперечує.

Пізніше голова Центру урядового зв'язку Великобританії Джеремі Флемінг заявив, що виклик технологічної революції Китаю сягає набагато глибше, ніж суперечка Huawei зі США.

За його словами, неймовірні темпи технологічних змін спричинили безпрецедентну невизначеність, нестабільність і ризик.

Нагадаємо, що Huawei вийшла на друге місце за кількістю проданих смартфонів у світі у другому кварталі 2018 року, відтіснивши Apple на третю сходинку.