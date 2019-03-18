Під Києвом відкрився комплекс для зберігання пестицидів за 80 мільйонів

Фото: ALFA Smart Agro

У Білій Церкві введено в експлуатацію новий логістичний комплекс загальною площею 3300 кв. м для зберігання засобів захисту рослин компанії ALFA Smart Agro.

Про це повідомляє прес-служба підприємства на власному сайті.

Всього у будівництво логістичного комплексу інвестували понад 80 млн грн.

Комплекс розташувався поблизу Білоцерківського заводу препаративних форм ALFA Smart Agro. Цей об’єкт класу А розрахований на 4600 т продукції і є універсальним центром для зразкового зберігання засобів захисту рослин (ЗЗР), додали у компанії.

Його приміщення оснащені сучасними системами опалення та вентиляції, які підтримують спеціальний кліматичний режим протягом року. Взимку температура повітря тут утримується на позначці +8 °C.

"Такі умови гарантують збереження якості продукції під час її зберігання", — додали у компанії.

У новому логістичному центрі також встановили потужну систему очищення повітря, що працює в автоматичному режимі та враховує робочий графік працівників.

Також тут є високотехнологічна система пожежної безпеки — надчутливі датчики миттєво реагують на найменшу загрозу.

Окрему частину комплексу займає зона митно-ліцензійного складу. Її наявність дозволяє компанії оптимізувати алгоритм закупівлі сировини для виробництва ЗЗР, а також забезпечити оперативні поставки готової продукції відповідно до сезонних потреб аграріїв.

"Початок роботи нового логістичного комплексу ALFA Smart Agro є важливою подією для українських агровиробників. Він стане ключовою ланкою у взаємодії ALFA Smart Agro з партнерами, гарантуючи новий рівень якості зберігання продукції та оперативність відвантажень", — резюмували у компанії.

Alfa Smart Agro — виробник засобів захисту рослин та мікродобрив. У компанії вже є завод із виробництва мікродобрив та ЗЗР у Білій Церкві (Київська обл.) потужністю близько 12 тис. тонн продукції на рік. Його збудовано у 2016 році.

Нагадаємо, що після чотирьох років очікування з України дозволили вивозити непридатні пестициди.