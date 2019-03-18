Всі розділи
Укр / Рус

Під Києвом відкрився комплекс для зберігання пестицидів за 80 мільйонів

Понеділок, 18 березня 2019, 11:58
 
Фото: ALFA Smart Agro

У Білій Церкві введено в експлуатацію новий логістичний комплекс загальною площею 3300 кв. м для зберігання засобів захисту рослин компанії ALFA Smart Agro.

Про це повідомляє прес-служба підприємства на власному сайті.

Всього у будівництво логістичного комплексу інвестували понад 80 млн грн.

Комплекс розташувався поблизу Білоцерківського заводу препаративних форм ALFA Smart Agro. Цей об’єкт класу А розрахований на 4600 т продукції і є універсальним центром для зразкового зберігання засобів захисту рослин (ЗЗР), додали у компанії.

Його приміщення оснащені сучасними системами опалення та вентиляції, які підтримують спеціальний кліматичний режим протягом року. Взимку температура повітря тут утримується на позначці +8 °C. 

"Такі умови гарантують збереження якості продукції під час її зберігання", — додали у компанії.

 

У новому логістичному центрі також встановили потужну систему очищення повітря, що працює в автоматичному режимі та враховує робочий графік працівників.

Також тут є високотехнологічна система пожежної безпеки — надчутливі датчики миттєво реагують на найменшу загрозу.

Окрему частину комплексу займає зона митно-ліцензійного складу. Її наявність дозволяє компанії оптимізувати алгоритм закупівлі сировини для виробництва ЗЗР, а також забезпечити оперативні поставки готової продукції відповідно до сезонних потреб аграріїв. 

"Початок роботи нового логістичного комплексу ALFA Smart Agro є важливою подією для українських агровиробників. Він стане ключовою ланкою у взаємодії ALFA Smart Agro з партнерами, гарантуючи новий рівень якості зберігання продукції та оперативність відвантажень", — резюмували у компанії.

Alfa Smart Agro — виробник засобів захисту рослин та мікродобрив. У компанії вже є завод із виробництва мікродобрив та ЗЗР у Білій Церкві (Київська обл.) потужністю близько 12 тис. тонн продукції на рік. Його збудовано у 2016 році.

Нагадаємо, що після чотирьох років очікування з України дозволили вивозити непридатні пестициди.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

завод агросектор

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Американська компанія відкрила під Ужгородом ще один завод 15 березня 2019, 16:52
Проданий Порошенком завод "Кузня на Рибальському" збільшив прибуток на 78% 14 березня 2019, 18:42
Укргазбанк продав корпус заводу "Арсенал" 12 березня 2019, 12:12
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті