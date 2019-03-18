Керівники Академії аграрних наук і Держкомзему розікрали 13 га землі під Києвом
Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про підозру у заволодінні 13 га особливо цінних земель у Київській області 7 службовцям Нацакадемії аграрних наук та обласного управління Держземагенства.
Про це повідомляє прес-служба САП.
Досудове розслідування встановило, що службовці Академії аграрних наук та Держземагенства в Київській області у 2013-14 роках "шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи 138 земельними ділянками загальною площею 13,2564 га, розміщеними на території Гатненської сільради Києво-Святошинського району".
Відзначається, що вказані землі були сформовані внаслідок вилучення 15,12 га особливо цінної землі ДП ДГ "Чабани". Ринкова вартість землі на момент переходу у приватну власність становила майже 42,5 мільйона гривень.
Також повідомляється, що службовці мали намір заволодіти ще 6 земельними ділянками загальною площею 0,581 га вартістю понад 1,4 мільйона гривень.
Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч.5 ст.191 (привласнення майна), ч. 3 ст.15, ч. 5 ст. 191 (замах злочин, привласнення майна) ККУ. Також дії трьох з вказаних осіб додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ.
"Готуються клопотання про обрання стосовно підозрюваних запобіжних заходів", - йдеться в повідомленні.
За клопотаннями сторони обвинувачення на вищезазначені 144 земельних ділянки накладено арешт.
САП перевіряє причетність інших осіб до розкрадання землі.
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