Тереза Мей може відмовитися від спроб домогтися Brexit

Тереза ​​Мей погрожує відмовитися від спроб домогтися виходу Великої Британії з ЄС найближчим часом, якщо євроскептики в її консервативній партії не відступлять і не пообіцяють проголосувати за її угоду цього тижня.

Про це пише Bloomberg.

У неділю Мей попередила, що якщо угоду не буде прийнято до саміту ЄС, переговори з блоком можуть початися заново.

"Якщо парламент зможе знайти спосіб підтримати угоду про Brexit перед самітом, Велика Британія залишить ЄС цієї весни, не беручи участі в європейських виборах, і ми зможемо продовжити будувати наші майбутні відносини", - написала прем'єр у статті для газети Sunday Telegraph.

"Якщо цього не відбудеться, ми не залишимо ЄС багато місяців, якщо взагалі коли-небудь (це станеться - ред)", - написала вона.

Прем'єр-міністр Великої Британії як і раніше працює над тим, щоб заручитися підтримкою її угоди, але вона не буде ставити її на повторне голосування в парламенті у вівторок, як планувалося, якщо не буде великого шансу, що вона буде схвалена.

Замість цього Мей відправиться на саміт лідерів Європейського союзу в четвер, щоб спробувати відстрочити Brexit на тривалий час, потенційно повернувши переговори до "початкової точки".

Читайте також: Відкладений жорсткий Brexit: як і коли Британія виходитиме зі складу ЄС

Нагадаємо:

Раніше цього тижня британські депутати знову відхилили угоду Терези Мей, а потім підтримали виключення можливості Brexit без угоди.

Вони також проголосували за продовження процессу виходу країни з ЄС - або до 30 червня, якщо вони погодять угоду Мей до 20 березня, або на більш тривалий термін, який може включати участь в європейських виборах.

Всі 27 країн-членів ЄС повинні дати свою згоду на продовження періоду Brexit. Лідери країн ЄС повинні обговорити це питання на саміті в кінці наступного тижня.

Країни Євросоюзу можуть підтримати "жорсткий" Brexit, якщо парламент Великої Британії не затвердить угоду про вихід або не надасть чіткої альтернативи, заявили раніше джерела у Єлисейському палаці.

Українська правда